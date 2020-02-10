Рудько признан лучшим игроком матча чемпионата Кипра

Голкипер кипрского Пафоса Артур Рудько сделал немалый вклад в победу своей команды в матче 19-го тура местного чемпионата.

Артур Рудько получил награду лучшему игроку матча за свое выступление против кипрского АЕЛа, сообщает агент игрока Александр Панков в своем Instagram.

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Голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности, совершив при этом несколько неплохих сейвов. Добавим, что Пафос одержал убедительную победу (2:0) в матче.

Таким образом, Пафос Рудько набрал 20 очков и поднялся на 9 место, АЕЛ с 26 пунктами остался шестым.

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