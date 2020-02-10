toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ИНТЕР - МИЛАН БАРСЕЛОНА

Рудько признан лучшим игроком матча чемпионата Кипра

13:10 36 Читати українською
Рудько признан лучшим игроком матча чемпионата Кипра
Артур Рудько / фото из открытых источников

Голкипер кипрского Пафоса Артур Рудько сделал немалый вклад в победу своей команды в матче 19-го тура местного чемпионата.

Артур Рудько получил награду лучшему игроку матча за свое выступление против кипрского АЕЛа, сообщает агент игрока Александр Панков в своем Instagram.

Лунин признан лучшим игроком матча Райо Вальекано – Овьедо

Голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности, совершив при этом несколько неплохих сейвов. Добавим, что Пафос одержал убедительную победу (2:0) в матче.

Таким образом, Пафос Рудько набрал 20 очков и поднялся на 9 место, АЕЛ с 26 пунктами остался шестым.

Лунин помог Овьедо взять очки в Мадриде – украинец сыграл эффективно, но не остановил сенсационного чемпиона Англии

blog_ava
Фирмино стал главной целью Баварии на лето – Ливерпуль определился с ценой форварда, – Sun
10:57
443
Теги
Видеоновости Мир Артур Рудько Артур Рудько Кипр Пафос Пафос Украинцы за рубежом
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
7
час
:
26
мин
Реал Сосьедад
22:00
Мирандес
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук