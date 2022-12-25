"Думаю, что нет никаких сомнений в том, что Клопп сказал владельцам Ливерпуля: "Мне нужно 200-250 миллионов фунтов на трансферы летом". Звучит, как немыслимое число, но именно столько потратили Манчестер Юнайтед и Челси прошлым летом. Это деньги, которые тратят клубы, с которыми конкурирует Ливерпуль.

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За все время работы Клоппа в Ливерпуле клуб только однажды по-настоящему тратился на трансферном рынке. Это было после первого финала Лиги чемпионов – они купили много игроков. Полагаю, что такие инвестиции нужны. Не думаю, что у Fenway Sports Group сейчас есть такие средства, поэтому они ищут инвесторов", – сказал Каррагер в эфире Sky Sports.

К слову, в нынешнем сезоне после 14 туров Ливерпуль занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ. Отставание от лидера составляет 15 очков. Накануне мерсисайдцы вылетели из Кубка лиги, в 1/8 финала Лиги чемпионов встретятся с Реалом, а Кубок Англии для них начнется поединком против Вулверхэмптона в рамках 1/32 финала.

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