Ливерпуль испытывает серьезные проблемы с атакой – операция лидера довершила страшный сон Клоппа
Атакующее звено Ливерпуля выглядит довольно бедным перед возобновлением клубных соревнований.
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Колумбиец травмировал колено на сборах и был вынужден ложиться под нож. Ожидается, что вингер пропустит не менее 3 месяцев. Диогу Жота также долго не поможет команде, поэтому Ливерпуль имеет достаточно ограниченный ресурс в атаке. На днях Клоппа на тренировке напугал еще и Роберто Фирмино, но повреждение бразильца оказалось несерьезным.
Ливерпуль уже успел неудачно возобновить официальные соревнования. "Красные" проиграли Ман Сити и сложили полномочия обладателя Кубка английской лиги, а 26 декабря сыграют на поле Астон Виллы в рамках АПЛ.
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