Операция Луиса Диаса стала очередной неприятной новостью для Юргена Клоппа, информирует Mirror.

Манчестер Сити – Ливерпуль – 3:2 – видео голов и обзор матча

Колумбиец травмировал колено на сборах и был вынужден ложиться под нож. Ожидается, что вингер пропустит не менее 3 месяцев. Диогу Жота также долго не поможет команде, поэтому Ливерпуль имеет достаточно ограниченный ресурс в атаке. На днях Клоппа на тренировке напугал еще и Роберто Фирмино, но повреждение бразильца оказалось несерьезным.

Ливерпуль уже успел неудачно возобновить официальные соревнования. "Красные" проиграли Ман Сити и сложили полномочия обладателя Кубка английской лиги, а 26 декабря сыграют на поле Астон Виллы в рамках АПЛ.

Ман Сити перестрелял Ливерпуль в битве за 1/4 финала Кубка лиги – Холанд снова забил, Нуньес продолжает упускать моменты