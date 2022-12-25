"Думаю, що немає жодних сумнівів у тому, що Клопп сказав власникам Ліверпуля: "Мені потрібно 200-250 мільйонів фунтів на трансфери влітку". Звучить, як немислиме число, але саме стільки витратили Манчестер Юнайтед та Челсі минулого літа. Це ті гроші, які витрачають клуби, з якими конкурує Ліверпуль.

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За весь час роботи Клоппа в Ліверпулі клуб лише одного разу по-справжньому витрачався на трансферному ринку. Це було після першого фіналу Ліги чемпіонів – вони купили багато гравців. Вважаю, що такі інвестиції потрібні. Не думаю, що Fenway Sports Group зараз має такі кошти, тому вони шукають інвесторів", – сказав Каррагер в ефірі Sky Sports.

До слова, у нинішньому сезоні після 14 турів Ліверпуль посідає 6 місце в турнірній таблиці АПЛ. Відставання від лідера становить 15 очок. Напередодні мерсисайдці вилетіли з Кубка ліги, в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів зустрінуться з Реалом, а Кубок Англії для них розпочнеться поєдинком проти Вулверхемптона в рамках 1/32 фіналу.

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