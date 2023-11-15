В перенесенном матче 13-го тура третьего по силе дивизиона Рух-2 на выезде уступил Звягелю (0:1). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Вторая лига, 13-й тур

Звягель – Рух-2 – 1:0

Гол: Андрущенко, 38

Удаление: Чередниченко, 69 (Звягель, вторая желтая карточка)

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Звягель на своем поле одолел вторую команду Руха. Футболисты не успели сыграть и 5 минут, как прозвучала воздушная тревога и пришлось направиться в укрытие. Длительная пауза пошла на пользу хозяевам - в конце первого тайма они сумели выйти вперед: Андрущенко решился на удар практически с линии штрафной - мяч красиво влетел в дальнюю девятку.

В середине второй половины встречи представители Житомирской области остались в меньшинстве: Чередниченко во время атаки грубо сыграл против Рогачева, которого пришлось выводить с поля под руки. 28-летний хавбек получил вторую желтую карточку и, как следствие, удаление. Численное большинство, однако, не помогло львовянам – команда потерпела минимальное поражение.

Победа принесла Звягелю 37 очков и подняла на вершину Второй лиги, Рух-2 с 23-мя пунктами седьмой.

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