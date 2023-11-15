У перенесеному матчі 13-го туру третього за силою дивізіону Рух-2 на виїзді поступився Звягелю (0:1). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Друга ліга, 13-й тур

Звягель – Рух-2 – 1:0

Гол: Андрущенко, 38

Вилучення: Чередніченко, 69 (Звягель, друга жовта картка)

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Звягель на своєму полі у перенесеній грі здолав другу команду Руха. Футболісти не встигли зіграти і 5 хвилин, як пролунала повітряна тривога і довелось попрямувати в укриття. Тривала пауза пішла на користь господарям – наприкінці першого тайму вони зуміли вийти вперед: Андрущенко зважився на удар практично з лінії штрафного – м'яч красиво влетів у дальню дев'ятку.

В середині другої половини зустрічі представники Житомирської області залишились у меншості: Чередніченко під час атаки грубо зіграв проти Рогачова, якого довелось виводити з поля попід руки. 28-річний хавбек отримав другу жовту картку і, як наслідок, вилучення. Чисельна більшість, однак, не допомогла львів'янам – команда зазнала мінімальної поразки.

Перемога принесла Звягелю 37 очок і підняла на вершину Другої ліги, Рух-2 з 23-ма пунктами сьомий.

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