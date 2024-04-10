– Николай, как получилось, что вы поменяли футбол на ВСУ?

– 20 июня я приехал в Одессу из Киева подписывать контракт с клубом Реал Фарма. Ко мне просто на улице подошли представители ТЦК и культурно попросили проехать с ними в военкомат, а оттуда меня уже не выпустили.

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Я прошел медкомиссию и через два дня меня отправили в учебный центр. Я не дошел километр до стадиона, когда меня забрали.

– Не пытались как-то решить вопрос?

– Представители Реал Фармы хотели мне помочь и убедить ТЦК, что я принесу больше пользы, играя в футбол, тем более я даже не служил. Но военком Малиновского РТЦК Вячеслав Кушнеров, которого потом поймали на взятках и через месяц уволили, поставил фантастическое условие.

– Какое?

– Он сказал купить четыре пикапа и тогда меня отпустят. Они стоят более 20-ти тысяч долларов. Такая сумма была неподъемной для меня и клуба. У меня был на руках контракт с Чайкой, но это тоже не помогло, брони у клуба нет. Вот так я оказался на службе, – рассказал Стеценко в интервью Украинскому футболу.

Напомним, Николай – воспитанник Зари. Успел поиграть за сумскую Барсу, Ингулец (вторую команду), ВАСТ и Чайку.

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