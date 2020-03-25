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Звезды АПЛ шокировали дерзким нарушением карантина – сразу пять игроков поймали за развлечениями в клубах

11:00 55 Читати українською
Звезды АПЛ шокировали дерзким нарушением карантина – сразу пять игроков поймали за развлечениями в клубах
Уокер и Зинченко / Reuters

Некоторые игроки чемпионата Англии считают, что правила безопасности в условиях пандемии коронавируса их не касаются.

Пять игроков ведущих клубов АПЛ были замечены за ночными развлечениями в клубах Лондона, информирует Sun.

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Деле Алле вместе со своей девушкой Руби Мэй и товарищами просидели в одном из заведений до трех часов ночи. Звезда Тоттенхэма был не единственным нарушителем спокойствия – с ним был бывший одноклубник Кайл Уокер, который защищает цвета Манчестер Сити. Еще один "горожанин" Рияд Марез отдыхал в другом клубе. Нашлись нарушители режима и в составе Лестера – Бен Чилвел и Джеймс Мэддисон.

Напомним, чемпионат Англии официально остановлен до 30 апреля, но пауза может продлиться на больший срок.

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