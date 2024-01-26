СК Днепр-1 имел один повод для радости после первого матча в 2024 году.

Команда Юрия Максимова проиграла контрольный матч Штурму со счетом 1:2, но гол Даниэля Кивинды явно должен был поднять настроение фанатов днепрян.

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Молодой нападающий СК Днепр-1 пяткой эффектно подрезал мяч после подачи Гаджиева с углового. Тренерский штаб украинского клуба не удержался от аплодисментов в адрес 19-летнего игрока.

Добавим, что Кивинда провел 6 официальных матчей за первую команду СК Днепр-1 и пока не отличался результативными действиями. После начала полномасштабного вторжения в 2022 году ходили слухи о предоставлении таланту паспорта Англии или Португалии, однако он остается верен Украине.

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