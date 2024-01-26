СК Дніпро-1 мав один привід для радощів після першого матчу у 2024 році.

Команда Юрія Максимова програла контрольний матч Штурму з рахунком 1:2, але гол Даніеля Ківінди явно мав додати настрою фанатам дніпрян.

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Молодий нападник СК Дніпро-1 п'ятою ефектно підрізав м'яч після подачі Гаджиєва з кутового. Тренерський штаб українського клубу не втримався від оплесків на адресу 19-річного гравця.

Додамо, що наразі Ківінда провів 6 офіційних матчів за першу команду СК Дніпро-1 і не відзначався результативними діями. Після початку повномаштабного вторгнення у 2022 році ходили чутки про надання таланту паспорту Англії або Португалії, проте він залишається вірним Україні.

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