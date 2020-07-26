Звездный одноклубник Ракицкого разбил Кубок России – видео эпичного момента

Празднование завоевание Кубка России 2019/20 Зенитом получилось не слишком удачным для игроков питерского клуба.

Бранислав Иванович поднял трофей над головой, однако не смог его удержать, и тот упал на газон.

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Падение не осталось бесследным: поскольку кубок выполнен из хрусталя, крышка от него разбилась вдребезги. Впрочем, это не помешало Зениту продолжить празднование.

Напомним, питерцы с Ракицким в составе обыграли Химки в финале (1:0) и оформили "золотой дубль" – ранее "сине-бело-голубые" стали чемпионом России.

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