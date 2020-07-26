Зірковий одноклубник Ракицького розбив Кубок Росії – відео епічного моменту

Святкування здобуття Кубка Росії 2019/20 Зенітом вийшло не надто вдалим для гравців пітерського клубу.

Браніслав Івановіч здійняв трофей над головою, однак не зміг його втримати, і той впав на газон.

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Падіння не залишилось безслідним: оскільки кубок виконаний з кришталя, кришка від нього розбилась на друзки. Втім, це не завадило Зеніту продовжити святкування.

Нагадаємо, пітерці з Ракицьким у складі обіграли Хімкі у фіналі (1:0) та оформили "золотий дубль" – раніше "синьо-біло-блакитні" стали чемпіоном Росії.

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