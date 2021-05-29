"Я очень рад присоединиться к Милану. Это один из крупнейших клубов в мире с амбициями и проектами на будущее. До сих пор это был лучший сезон в моей карьере, и это награда за титул чемпиона Франции. Мы выиграли чемпионат, и это для меня награда.

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Моя игра ногами? Мне нравится играть с мячом, это было очень полезно для меня, поскольку современный футбол требует, чтобы вратари тоже использовали свои ноги.

Мое прозвище? "Волшебный орел" – это прозвище, которое мне дали мои товарищи по команде, потому что они сказали, что я король птиц. Отражение ударов при пенальти происходит инстинктивно, это дуэль между вратарем и нападающим, и я не люблю проигрывать", – отметил Меньян в интервью официальному сайту Милана.

Напомним, голкипер подписал контракт с "россонери" сроком на 5 лет, а Transfermarkt указывает сумму в 15 млн евро. К слову, Майк – воспитанник ПСЖ. В Лилль перешел в августе 2015 года за 1 млн евро. В сезоне 2020/21 провел 48 матчей во всех турнирах за Лилль, 23 из них – на "ноль".

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