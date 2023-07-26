Бавария не рассчитывает на Яна Зоммера, которого подписали зимой, чтобы компенсировать отсутствие Мануэля Нойера из-за травмы. Поиски нового голкипера привели мюнхенцев к Давиду Де Хеа.

Бавария определилась с приоритетной целью на вратарскую позицию

Как сообщает Transfer News, Бавария рассматривает возможность подписать испанского голкипера. Немецкий клуб уже связался с игроком, чтобы узнать его планы относительно будущего.

Напомним, что контракт Давида де Хеа с Манчестером Юнайтед закончился летом текущего года. Манкунианцы решили не продлевать соглашение с игроком, который сейчас находится в статусе свободного агента.

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