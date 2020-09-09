Утром 9 сентября 20-летний хавбек уже прибыл в расположение Милана для прохождения медосмотра. Официальное объявление о трансфере ожидается в ближайшее время.

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Сам Тонали не скрывает, что переход в Милан – мечта детства, подтвердив это соответствующим постом на своей странице в Инстаграме. Своим кумиром Сандро называет Дженнаро Гаттузо. По информации Gazetta dello Sport, футболист даже звонил Рино, чтобы получить разрешение играть под 8 номером, который носил Гаттузо во время своих выступлений за Милан. Действующий наставник Наполи не стал возражать.

К слову, в прошлом сезоне Тоналиа провел за Брешию 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и оформил 7 результативных передач.

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