Звезда сборной Италии лично просил разрешение у Гаттузо, чтобы играть в Милане под его номером
Милан очень близок к завершению трансфера полузащитника Брешии Сандро Тонали.
Утром 9 сентября 20-летний хавбек уже прибыл в расположение Милана для прохождения медосмотра. Официальное объявление о трансфере ожидается в ближайшее время.
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Сам Тонали не скрывает, что переход в Милан – мечта детства, подтвердив это соответствующим постом на своей странице в Инстаграме. Своим кумиром Сандро называет Дженнаро Гаттузо. По информации Gazetta dello Sport, футболист даже звонил Рино, чтобы получить разрешение играть под 8 номером, который носил Гаттузо во время своих выступлений за Милан. Действующий наставник Наполи не стал возражать.
К слову, в прошлом сезоне Тоналиа провел за Брешию 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и оформил 7 результативных передач.
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