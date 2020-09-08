Представители Милана провели встречу с агентами защитника Динамо Виталия Миколенко, сообщает MilanNews.it.

Миколенко попал на радары Манчестер Юнайтед

"Россонери" заинтересованы в услугах 21-летнего игрока сборной Украины, но пока не спешат посылать запрос в киевский клуб. Для начала итальянцы хотят разобраться с имеющимися защитниками. Переговоры по Миколенко не начнутся, пока Милан не продаст Диего Лаксальта, который не входит в планы Стефано Пиоли на следующий сезон.

В прошлом розыгрыше УПЛ Миколенко провел 23 матча, в которых отметился тремя голами и 5-ю ассистами.

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