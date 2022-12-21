Звезда сборной Хорватии "зиговал" на вечеринке в честь третьего места на ЧМ-2022
Марцело Брозович выкрикнул приветствие, являющееся хорватским аналогом "Зиг Хайль!"
Полузащитник Интера и сборной Хорватии Марцело Брозович оказался в центре скандала. На вечеринке в честь третьего места на ЧМ-2022 звёздный футболист выкрикивал лозунг "Za dom spremni!" (За родину – готовы!) и "зиговал". Об этом информирует Gazzetta dello Sport.
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"Za dom spremni!" – лозунг хорватского движения усташей. Он использовался как приветствие движением усташей и является аналогом немецкого "Зиг Хайль!"
Сообщается, что вместе с Брозовичем подобные лозунги выкрикивал также защитник Зенита Деян Ловрен.
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