Полузащитник Интера и сборной Хорватии Марцело Брозович оказался в центре скандала. На вечеринке в честь третьего места на ЧМ-2022 звёздный футболист выкрикивал лозунг "Za dom spremni!" (За родину – готовы!) и "зиговал". Об этом информирует Gazzetta dello Sport.

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"Za dom spremni!" – лозунг хорватского движения усташей. Он использовался как приветствие движением усташей и является аналогом немецкого "Зиг Хайль!"

Сообщается, что вместе с Брозовичем подобные лозунги выкрикивал также защитник Зенита Деян Ловрен.

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