После завоевания бронзы ЧМ-2022 в составе сборной Хорватии хавбек пообщался с Карло Анчелотти и заявил, что готов сыграть уже в следующем матче Реала, если будет нужен команде. 30 декабря "сливочные" будут противостоять Вальядолиду в чемпионате Испании.

Модрич официально объявил свое будущее в сборной Хорватии после бронзы ЧМ-2022

Итальянский тренер поражен таким поступком подопечного, но намекнул, что это может иметь негативные последствия для ветерана. "Лука, не за***вай меня. Ты только что отыграл весь чемпионат мира, тебе нужно отдохнуть", – цитирует тренера Реала Defensa Central.

Ближайшую неделю хорват проведет в отпуске, а его возвращение в расположение Реала ожидается в начале 2023 года.

Напомним, Модрич выступает за мадридский клуб с 2012 года. В составе Реала Лука выиграл 5 ЛЧ и 3 титула чемпиона Испании, а также "Золотой мяч-2018". В сезоне 2022/23 хорват сыграл 18 матчей, а Реал занимает второе место Ла Лиги, отставая от Барселоны на 2 очка.

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