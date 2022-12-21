Півзахисник Інтера та збірної Хорватії Марцело Брозовіч опинився у центрі скандалу. На вечірці на честь третього місця на ЧС-2022 зірковий футболіст вигукував гасло "Za dom spremni!" ("За батьківщину – готові!") і кидав зіґу. Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.

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"Za dom spremni!" – гасло хорватського руху усташів. Він використовувався як вітання рухом усташів та є аналогом німецького "Зіг Хайль!"

Повідомляється, що разом із Брозовічем подібні гасла вигукував також захисник Зеніта Деян Ловрен.

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