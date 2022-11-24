Вингер сборной Германии Лерой Сане продолжает залечивать повреждение, из-за которого пропустил игру с Японией.

Сане тренировался индивидуально, поэтому его участие в игре с Испанией до сих пор под вопросом, сообщает журналист Керри Хау.

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Лерой уже пропустил матч с Японией, в котором Германия сенсационно уступила. Сане залечивает повреждение колена, с которым он отправился на ЧМ-2022.

К слову, в составе Баварии Сане провел 19 матчей, в которых отличился 10 голами и 6 ассистами.

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