Германия – Япония – 1:2 – видео голов и обзор главной сенсации среды
Подопечные Ханси Флика неожиданно проиграли Японии в первом туре ЧМ-2022 (1:2). Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".
Перед ЧМ-2022 в Германии много говорилось о том, что сборная не должна повторить старт, имевший быть на ЧМ-2018, когда "манншафт" проиграла Мексике. В Катаре команда Ханси Флика хорошо начала и выиграла первый тайм, однако провалилась после перерыва.
Германия сенсационно проиграла Японии на ЧМ-2022, пропустив от "своих" – разные таймы и расплата за транжирство
Сборной Японии удался трюк Саудовской Аравии – она совершила камбэк в матче с фаворитом. Аравийцы отыгрались в матче с Аргентиной, а японцы забили дважды после перерыва в матче с Германией. И главное - кто отличился! Ритсу Доан из Фрайбурга и Такума Асано из Бохума – немецкие легионеры.