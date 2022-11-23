Перед ЧМ-2022 в Германии много говорилось о том, что сборная не должна повторить старт, имевший быть на ЧМ-2018, когда "манншафт" проиграла Мексике. В Катаре команда Ханси Флика хорошо начала и выиграла первый тайм, однако провалилась после перерыва.

Германия сенсационно проиграла Японии на ЧМ-2022, пропустив от "своих" – разные таймы и расплата за транжирство

Сборной Японии удался трюк Саудовской Аравии – она совершила камбэк в матче с фаворитом. Аравийцы отыгрались в матче с Аргентиной, а японцы забили дважды после перерыва в матче с Германией. И главное - кто отличился! Ритсу Доан из Фрайбурга и Такума Асано из Бохума – немецкие легионеры.