Вінгер збірної Німеччини Лерой Сане продовжує заліковувати пошкодження, через яке пропустив гру з Японією.

Сане тренувався індивідуально, тож його участь у грі з Іспанією досі під питанням, повідомляє журналіст Керрі Хау.

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Лерой вже пропустив матч з Японією, в якому Німеччина сенсаційно поступилась. Сане заліковує пошкодження коліна, з яким він вирушив на ЧС-2022.

До слова, у складі Баварії Сане провів 19 матчів, у яких відзначився 10 голами та 6 асистами.

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