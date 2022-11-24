Зірка збірної Німеччини ризикує не зіграти проти Іспанії на ЧС-2022
16:31 - Читать на русском
Вінгер збірної Німеччини Лерой Сане продовжує заліковувати пошкодження, через яке пропустив гру з Японією.
Сане тренувався індивідуально, тож його участь у грі з Іспанією досі під питанням, повідомляє журналіст Керрі Хау.
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Лерой вже пропустив матч з Японією, в якому Німеччина сенсаційно поступилась. Сане заліковує пошкодження коліна, з яким він вирушив на ЧС-2022.
До слова, у складі Баварії Сане провів 19 матчів, у яких відзначився 10 голами та 6 асистами.
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