Переход Альфонсо Дэвиса из Баварии к мадридцам – дело почти решенное. Это ставит под сомнение будущее в Реале защитника Ферлана Менди, поскольку канадцу обещали место в стартовом составе.

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Как сообщает AS, несколько клубов АПЛ заинтересованы в трансфере француза. Карло Анчелотти в последнее время расхваливал Менди. Наставник мадридцев хотел бы сохранить защитника в команде и продолжать с ним работать.

Ферлан Менди присоединился к Реалу в 2017 году за 48 миллионов евро из Лиона. Его действующее соглашение истекает в 2025 году. В общем француз сыграл за мадридцев в 157 матчах, в которых забил шесть голов и отдал 10 ассистов.

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