Перехід з Баварии Альфонсо Девіса до мадридців справа майже вирішена. Це ставить під сумнів майбутнє в Реалі захисника Ферлана Менді, оскільки канадцю обіцяли місце в стартовому складі.

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Як повідомляє AS, кілька клубів АПЛ зацікавлені в трансфері француза. Карло Анчелотті останнім часом розхвалював Менді. Наставник мадридців хотів би зберегти захисника в команді та продовжувати з ним працювати.

Ферлан Менді приєднався до Реала у 2017 році за 48 мільйонів євро з Ліона. Його чинна угода спливає у 2025 році. Загалом француз відіграв за мадридців у 157 матчах, в яких забив шість голів та віддав 10 асистів.

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