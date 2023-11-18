Главный тренер "синих" Дидье Дешам впервые вызвал в национальную команду полузащитника парижан.

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Уоррен Заир-Эмери вышел в старте в матче против Гибралтара. В возрасте 17 лет 8 месяцев и 10 дней он стал самым молодым игроком, который дебютировал за сборную Франции с 1945 года (за данными L'Équipe)

К тому же полузащитник отметился на 16-й минуте забитым голом. Лишь Морис Гастиже забивал за французскую национальную команду в более юном возрасте – в 17 лет и 156 дней (в ворота Швейцарии в 1914 году).

Впрочем, Заир-Эмери не смог продолжить игру. Через три минуты после гола он покинул поле из-за травмы.

Напомним, что Уоррен Заир-Эмери в текущем сезоне за ПСЖ сыграл в 15 матчах во всех турнирах. В активе полузащитника два гола и пять ассистов.

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Warren Zaïre-Emery (17 ans et 255 jours) devient le 2e plus jeune buteur avec les Bleus derrière Maurice Gastiger à la Suisse le 8 mars 1914 (17 ans et 156 jours). #FRAGIB — Stats Foot (@Statsdufoot) November 18, 2023