Звезда ПСЖ стал самым молодым бомбардиром сборной Франции за 109 лет – он покинул поле из-за травмы сразу после гола
Полузащитник ПСЖ и сборной Франции Уоррен Заир-Эмери отличился голом в ворота Гибралтара в отборочном матче Евро-2024.
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Уоррен Заир-Эмери вышел в старте в матче против Гибралтара. В возрасте 17 лет 8 месяцев и 10 дней он стал самым молодым игроком, который дебютировал за сборную Франции с 1945 года (за данными L'Équipe)
К тому же полузащитник отметился на 16-й минуте забитым голом. Лишь Морис Гастиже забивал за французскую национальную команду в более юном возрасте – в 17 лет и 156 дней (в ворота Швейцарии в 1914 году).
Впрочем, Заир-Эмери не смог продолжить игру. Через три минуты после гола он покинул поле из-за травмы.
Напомним, что Уоррен Заир-Эмери в текущем сезоне за ПСЖ сыграл в 15 матчах во всех турнирах. В активе полузащитника два гола и пять ассистов.
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