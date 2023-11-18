Зірка ПСЖ став наймолодшим бомбардиром збірної Франції за 109 років – він покинув поле через травму одразу після гола
Півзахисник ПСЖ та збірної Франції Воррен Заїр-Емері відзначився голом у ворота Гібралтару в відбірковому матчі Євро-2024.
Головний тренер "синіх" Дідьє Дешам вперше викликав до національної команди півзахисника парижан.
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Воррен Заїр-Емері вийшов в старті в матчі проти Гібралтару. У віці 17 років 8 місяців та 10 днів він став наймолодшим гравцем, який дебютував за збірну Франції з 1945 року (за даними L'Équipe).
До того ж півзахисник відзначився на 16-й хвилині забитим голом. Лише Моріс Гастіже забивав за французьку національну команду в більш юному віці – у 17 років і 156 днів (у ворота Швейцарії в 1914 році).
Втім, Заїр-Емері не зміг продовжити гру. Через три хвилини після гола він покинув поле через травму.
Нагадаємо, що Воррен Заїр-Емері в нинішньому сезоні за ПСЖ зіграв у 15 матчах у всіх турнірах. В активі півзахисника два голи та п'ять асистів.
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