Головний тренер "синіх" Дідьє Дешам вперше викликав до національної команди півзахисника парижан.

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Воррен Заїр-Емері вийшов в старті в матчі проти Гібралтару. У віці 17 років 8 місяців та 10 днів він став наймолодшим гравцем, який дебютував за збірну Франції з 1945 року (за даними L'Équipe).

До того ж півзахисник відзначився на 16-й хвилині забитим голом. Лише Моріс Гастіже забивав за французьку національну команду в більш юному віці – у 17 років і 156 днів (у ворота Швейцарії в 1914 році).

Втім, Заїр-Емері не зміг продовжити гру. Через три хвилини після гола він покинув поле через травму.

Нагадаємо, що Воррен Заїр-Емері в нинішньому сезоні за ПСЖ зіграв у 15 матчах у всіх турнірах. В активі півзахисника два голи та п'ять асистів.

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Warren Zaïre-Emery (17 ans et 255 jours) devient le 2e plus jeune buteur avec les Bleus derrière Maurice Gastiger à la Suisse le 8 mars 1914 (17 ans et 156 jours). #FRAGIB — Stats Foot (@Statsdufoot) November 18, 2023