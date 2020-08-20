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Заря попрощалась с еще одним игроком, – СМИ

09:52 - Читати українською
Заря попрощалась с еще одним игроком, – СМИ
Сергей Майборода / Фото из открытых источников

Луганская Заря проводит кадровые изменения перед началом нового сезона УПЛ.

Сергей Майборода больше не является игроком луганского клуба, сообщает zarya.lg.ua. По информации источника, футболист разорвал действующий контракт с Зарей.

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Причины такого решения пока неизвестны. К слову, форвард выступал за луганчан с сезона 2015/16.

Отметим, что за это время Майборода не сумел закрепиться в основе и преимущественно выступал за вторую команду Зари. Всего Майборода провел за основную команду в чемпионате Украины 5 матчей и отметился 1 голом.

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Заря Заря Сергей Сергей Майборода
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