Заря попрощалась с еще одним игроком, – СМИ

Сергей Майборода больше не является игроком луганского клуба, сообщает zarya.lg.ua. По информации источника, футболист разорвал действующий контракт с Зарей.

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Причины такого решения пока неизвестны. К слову, форвард выступал за луганчан с сезона 2015/16.

Отметим, что за это время Майборода не сумел закрепиться в основе и преимущественно выступал за вторую команду Зари. Всего Майборода провел за основную команду в чемпионате Украины 5 матчей и отметился 1 голом.

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