Заря попрощалась с еще одним игроком, – СМИ

Лига чемпионов — 19 авг 11029
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Бавария разгромила Лион и вышла в финал ЛЧ: "ткачи" дарят надежду, неудержимые мюнхенские нападающие и триумф Нойера
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Українці в ЛЧ: Мілевський в хаосі мстить за Динамо, збірну і шокує всіх, Реброву запропонували нереальні преміальніЛига чемпионов — 19 авг 34436
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Сачко официально стал главным тренером ВолыниПервая лига — 19 авг 4502
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Кравец в шаге от возвращения в ДинамоУкраина — 19 авг 10801
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Сборная Нидерландов назвала нового тренера – официальное заявление соперника Украины после ухода Кумана в БарселонуЕвро-2020 — 19 авг 5006