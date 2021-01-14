Как известно, после выхода из отпуска и втягивающего сбора в Запорожье Заря отправилась на зимние сборы в турецкий Белек, где пробудет до 7 февраля.

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Тренировку луганского клуба посетил пес, который попробовал себя в роли защитника, пока игроки перепасовывались между собой. Интересно, что подобный инцидент произошел на вчерашней тренировке Колоса, когда пес повалил с ног одного из игроков ковалёвского клуба.

Напомним, во время зимних сборов подопечные Скрипника проведут 8 спаррингов. После 13-ти туров УПЛ Заря расположилась на 4-м месте, сохраняя игру в запасе.

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