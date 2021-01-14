Як відомо, після виходу з відпустки і втягуючого збору у Запоріжжі Зоря вирушила на зимові збори до турецького Белека, де пробуде до 7 лютого.

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На тренування луганського клубу завітав собака, який спробував себе у ролі захисника, поки гравці перепасовувались між собою. Цікаво, що подібний інцидент трапився на вчорашньому тренуванні Колоса, коли пес звалив з ніг одного із гравців ковалівського клубу.

Нагадаємо, під час зимових зборів підопічні Скрипника проведуть 8 спарингів. Після 13-ти турів УПЛ Зоря розташувалась на 4-му місці, зберігаючи гру в запасі.

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