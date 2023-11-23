Звезда "Игры престолов" рассказал, как его ошеломила просьба Бекхэма
13:06 - Читати українською
Английский актер Джон Брэдли, фанатеющий от Манчестер Юнайтед, персонально познакомился с Дэвидом Бекхэмом.
"Мы встретились в ложе на Олд Траффорд. Я не знал, что он такой фанат "Игры престолов".
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Если бы мне кто-то сказал, когда я маленьким сидел там на трибунах и смотрел за игрой Бекхэма, что когда-нибудь он попросит меня сфотографироваться, потому что любит мой сериал...
Знаете, я бы подумал, что вообще должно произойти для того сценария", – сказал Джон Брэдли в интервью Sky Sports.
Брэдли – уроженец Манчестера. В "Игре престолов" он сыграл одного из главных персонажей Сэмвелла Тарли, который был другом Джона Сноу.
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