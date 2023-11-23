"Мы встретились в ложе на Олд Траффорд. Я не знал, что он такой фанат "Игры престолов".

Какими персонажами были бы наставники команд АПЛ в сериале Игра престолов

Если бы мне кто-то сказал, когда я маленьким сидел там на трибунах и смотрел за игрой Бекхэма, что когда-нибудь он попросит меня сфотографироваться, потому что любит мой сериал...

Знаете, я бы подумал, что вообще должно произойти для того сценария", – сказал Джон Брэдли в интервью Sky Sports.

Брэдли – уроженец Манчестера. В "Игре престолов" он сыграл одного из главных персонажей Сэмвелла Тарли, который был другом Джона Сноу.