Англійський актор Джон Бредлі, який фанатіє від Манчестер Юнайтед, персонально познайомився з Девідом Бекхемом.

"Ми зустрілися в ложі на Олд Траффорд. Я не знав, що він такий фанат "Гри престолів".

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Якби мені хтось сказав, коли я малим сидів отам на трибунах і дивився за грою Бекхема, що колись він попросить мене сфотографуватися, бо любить мій серіал...

Знаєте, я б подумав, що взагалі повинно статися для того сценарію", – сказав Джон Бредлі в інтерв'ю Sky Sports.

Бредлі – уродженець Манчестера. У "Грі престолів" він зіграв одного з головних персонажів Семвела Тарлі, який був другом Джона Сноу.