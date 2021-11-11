Вингер "фиалок" подхватил коронавирус и не поможет "альбиселесте", сообщает официальный твиттер сборной.

Милан положил глаз на бомбардира Ривер Плейт

Гонсалес сдал положительный тест на COVID-19. Аргентинец вынужден был уйти на карантин и не поможет национальной команде в важных матчах отбора к ЧМ-2022 против сборных Уругвая (13 ноября) и Бразилии (17 ноября). Кроме того, под риском его участие в поединке 13-го тура Серии А против Милана (20 ноября).

К слову, в нынешнем сезоне Николас Гонсалес провел 9 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и оформил 2 ассиста.

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