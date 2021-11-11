Вінгер "фіалок" підхопив коронавірус і не допоможе "альбіселесте", повідомляє офіційний твіттер збірної.

Мілан накинув оком на бомбардира Рівер Плейт

Гонсалес здав позитивний тест на COVID-19. Аргентинець змушений був піти на карантин і не допоможе національній команді у важливих матчах відбору до ЧС-2022 проти збірних Уругваю (13 листопада) та Бразилії (17 листопада). Крім того, під ризиком його участь у поєдинку 13-го туру Серії А проти Мілана (20 листопада).

До слова, в нинішньому сезоні Ніколас Гонсалес провів 9 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі та оформив 2 асисти.

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