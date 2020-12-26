Вскоре на YouYube-канале "Do Best!" выйдет очередной выпуск программы "РестоVратор". В анонсе интервью вышеупомянутого проекта "засветился" экс-звезда Динамо 90-х Артем Яшкин. Бывший полузащитник киевлян поразил сменой имиджа настолько, что для многих болельщиков остался неузнаваемым.

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Напомним, Яшкин выступал за Динамо с 1998 по 2002 годы, перейдя в киевскую команду из российского Уралана. С "бело-синими" футболист трижды выигрывал чемпионат Украины и дважды Кубок страны.

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