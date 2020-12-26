Незабаром на YouYube-каналі "Do Best!" вийде черговий випуск програми "РестоVратор". В анонсі інтерв'ю для вищезгаданого проекту "засвітився" екс-зірка Динамо 90-х Артем Яшкін. Колишній півзахисник киян вразив зміною іміджу настільки, що для багатьох уболівальників залишився невпізнаваним.

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Нагадаємо, Яшкін виступав за Динамо з 1998 по 2002 роки, перейшовши у київську команду з російського Уралана. З "біло-синіми" футболіст тричі вигравав чемпіонат України та двічі Кубок країни.

"У "Динамо" не міг одужати від бронхіту. А мені: "Ти філониш". Як Артем Яшкін нашкодив своїй кар’єрі та чому давно не усміхався