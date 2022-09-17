Вулверхемптон налаштувався на бійню, а не на футбол у матчі проти Манчестер Сіті.

"Вовки" провалили старт зустрічі і залишилися в меншості на 33-й хвилині.

Захисник Натан Коллінз у брутальному стрибку потужно вдарив по животу Джека Гріліша. 100-мйльонний хавбек Ман Сіті довго корчився від болю, а рефері негайно показав порушнику пряму червону. Тепер Коллінзу доведеться відбути щонайменше 3 матчі дискваліфікації.

Ridiculous challenge from Collins on Grealish bloody hell #WOLMCI pic.twitter.com/xAOYbW6l1V — Irfan (@_IrfanAnwar_) September 17, 2022

Зауважимо, що Гріліш все ж зміг продовжити гру і не просив заміни до перерви.

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