Звірячий фол в АПЛ – захисник Вулвз у стрибку ледь не розірвав 100-мільйонного Гріліша навпіл
15:34 - Читать на русском
Вулверхемптон налаштувався на бійню, а не на футбол у матчі проти Манчестер Сіті.
завершено
Джек Гріліш 1’
Ерлінг Холанд 16’
Філ Фоден 69’
1’ Джек Гріліш
16’ Ерлінг Холанд
69’ Філ Фоден
"Вовки" провалили старт зустрічі і залишилися в меншості на 33-й хвилині.
Захисник Натан Коллінз у брутальному стрибку потужно вдарив по животу Джека Гріліша. 100-мйльонний хавбек Ман Сіті довго корчився від болю, а рефері негайно показав порушнику пряму червону. Тепер Коллінзу доведеться відбути щонайменше 3 матчі дискваліфікації.
Зауважимо, що Гріліш все ж зміг продовжити гру і не просив заміни до перерви.
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