Зверов опроверг свой "инсайд" относительно вероятного дебюта Миколенко в сборной Украины

Журналист FootballHub Владимир Зверов объяснил, что имел в виду, когда говорил, что защитник Динамо Виталий Миколенко может дебютировать за сборную Украины в матче со Словакией.

Ранее появилась информация, что Миколенко выйдет в стартовом составе украинской команды на матч Лиги наций со словаками. Однако, журналист объяснил, что его высказывания неправильно трактовали. Ведь никто не может знать наверняка, какой состав выберет наставник "сине-желтых" Андрей Шевченко.

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"Друзья! Прочитал сегодня на интернет-ресурсах с ссылкой на себя, что Миколенко выйдет со словаками в старте. Или меня неправильно поняли, или я неправильно выразился. Но я не имел это в виду, я просто предположил. Простите, если неправильно выразился", – написал Зверов на своей странице в Твиттере.