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Звєров спростував свій "інсайд" щодо ймовірного дебюту Миколенка у збірній України

15:37 43 Читать на русском
Звєров спростував свій "інсайд" щодо ймовірного дебюту Миколенка у збірній України
Віталій Миколенко / фото: ФК Динамо

Журналіст FootballHub Володимир Звєров пояснив, що мав на увазі, коли говорив, що захисник Динамо Віталій Миколенко може дебютувати за збірну Україні в матчі зі Словаччиною.

Раніше з'явилася інформація, що Миколенко вийде у стартовому складі української команди на матч Ліги націй зі словаками. Однак, журналіст пояснив, що його висловлювання неправильно трактували. Адже ніхто не може знати напевне, який склад обере наставник "синьо-жовтих" Андрій Шевченко.

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"Друзі! Прочитав сьогодні на інтернет-ресурсах із посиланням на себе, що Миколенко вийде зі словаками у старті. Або мене неправильно зрозуміли, або я неправильно висловився. Але я не мав це на увазі, я просто висловив припущення. Вибачте, якщо неправильно висловився", – написав Звєров на своїй сторінці у Твіттері.

Ліга націй5 тур

Словаччина - Україна: П'ятниця 16 листопада 2018

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Віталій Миколенко Віталій Миколенко Володимир Звєров Словаччина - Україна Україна Україна Збірна України
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