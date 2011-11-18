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Миколенко выйдет в стартовом составе сборной Украины на матч со Словакией, – журналист

12:17 162 Читати українською
Миколенко выйдет в стартовом составе сборной Украины на матч со Словакией, – журналист
Виталий Миколенко (слева) / фото: ФК Динамо

Стало известно, когда защитник Динамо Виталий Миколенко может дебютировать в национальной сборной Украины.

Защитник Динамо Виталий Миколенко дебютирует в стартовом составе сборной Украины в матче Лиги наций против Словакии, сообщил главный редактор Football Hub Владимир Зверов.

Миколенко продлил контракт с Динамо

Ожидается, что в матче со словаками, который уже не имеет турнирного значения для сборной Украины, главный тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко применит ротацию.

Напомним, уже завтра украинская команда начнет подготовку к поединку Лиги наций со Словакией, который состоится 16 ноября.

Шевченко обнародовал заявку на матчи со Словакией и Турцией – в списке молодой талант Динамо

Лига наций5 тур

Словакия - Украина: Пятница 16 ноября 2018

Словакия
до матча
5
дн
:
7
час
:
24
мин
Украина
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