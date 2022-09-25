"Это был для меня дебютный гол в официальной игре за сборную Украины. Я также помню, что забивал Северной Ирландии в товарищеском поединке. Мы продемонстрировали хороший футбол. В первом тайме мы несколько присматривались друг к другу. Последний матч Армения играла в пять защитников, а на этот поединок вышла с четырьмя игроками линии обороны. Поэтому где-то долговато разбирались, как с ними играть.

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Хорошо, что удалось забить первыми, и уже после перерыва было легче. Если рассматривать все наши мячи, забитые сегодня, то в нескольких случаях им предшествовали очень хорошие комбинации. Особенно хорошая комбинационная игра была перед четвертым голом. Решающими в матче с Арменией, по моему мнению, был второй мяч, а также удачные замены, которые усилили нашу игру.

Выиграть у армян было очень важно. Более того, надо было выиграть уверенно, чтобы реабилитироваться после прошлого поединка с Шотландией. Поэтому теперь с хорошим настроением будем готовиться к новой встрече с этой командой. Это будет самая важная игра в этом турнире. Лично я чувствую себя хорошо, отыграл около 70-ти минут. Сейчас мои физические кондиции на должном уровне", – цитирует Зубкова пресс-служба УАФ.

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