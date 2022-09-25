"Це був для мене дебютний гол в офіційній грі за збірну України. Я також пам'ятаю, що забивав Північній Ірландії в товариському поєдинку. Ми продемонстрували хороший футбол. У першому таймі ми дещо придивлялися один до одного. Останній матч Вірменія грала в п'ять захисників, а на цей поєдинок вийшла із чотирма гравцями лінії оборони. Тому десь задовго розбиралися, як із ними грати.

Вірменія – Україна – 0:5 – відео голів і огляд матчу

Добре, що вдалося забити першими, й уже після перерви було легше. Якщо розглядати всі наші м'ячі, забиті сьогодні, то в декількох випадках їм передували дуже гарні комбінації. Особливо хороша комбінаційна гра була перед четвертим голом. Вирішальними в матчі з Вірменією, на мою думку, був другий м'яч, а також вдалі заміни, які підсилили нашу гру.

Виграти у вірмен було дуже важливо. Ба більше треба було виграти впевнено, щоб реабілітуватися після минулого поєдинку із Шотландією. Тому тепер із гарним настроєм будемо готуватися до нової зустрічі із цією командою. Це буде найважливіша гра в цьому турнірі. Особисто я почуваюся добре, відіграв близько 70-ти хвилин. Зараз мої фізичні кондиції на належному рівні", – цитує Зубкова прес-служба УАФ.

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