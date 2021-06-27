Нападающий сборной Украины Роман Яремчук и вингер "сине-желтых" Александр Зубков близки к полноценному восстановлению перед матчем 1/8 финала Евро-2020.

Роман Яремчук вернулся в общую группу сборной Украины, сообщает Футбол NEWS. На сегодняшней тренировке, которая стала для "сине-желтых" последней в Бухаресте перед поединком 1/8 финала чемпионата Европы против Швеции, основной форвард национальной команды занимался вместе с партнерами. Заметим, что нападающий пропустил вчерашнюю тренировку из-за микроповреждения.

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Добавим, что Яремчук является лучшим снайпером сборной Украины на Евро-2020 вместе с Андреем Ярмоленко – игроки по 2 раза отмечались в воротах соперников.

Есть еще одна приятная новость. Александр Зубков впервые после травмы, полученной в матче первого тура с Нидерландами, вышел на газон в бутсах и выполнял упражнения с мячом.

Отметим, что поединок Швеция – Украина состоится 29 июня, начало встречи в 22:00.

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