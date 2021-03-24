Пятнадцатое ноября 2013-го. Тогда еще никто не подозревал, что через считанные дни в Киеве начнется Революция достоинства, которая приведет к пролитой крови, сотни смертей, тысячам искалеченных жизней и кардинальным изменениям в Украине. В тот день темой №1 был футбол – национальная команда Украины в очередной раз пыталась пробиться на большой турнир через проклятый для себя плей-офф. Жребий был суров к подопечным Михаила Фоменко, "подарив" в соперники мощную сборную Франции. Достать билеты на ту игру было еще тем испытанием, но в итоге почти 70 тысяч счастливчиков заняли свои места на трибунах НСК Олимпийский и поддержали "сине-желтых" на полную мощность.

Франция – Украина: Ярмоленко и Лунин пропустят игру – официальная заявка "сине-желтых" на матч отбора к ЧМ-2022

Еще в первом тайме миллионы украинцев хватались за головы после нереализованных моментов Ярмоленко и Коноплянки. У ворот Пятова было не так остро, а на просьбы французов о пенальти Джюнейт Чакыр не отреагировал. Роман Зозуля, который в то время был основным нападающим в команде Михаила Фоменко, успешно навязывал борьбу именитым Лорану Кошельны и Эрику Абидалю. Артем Федецкий буквально "съел" Франка Рибери, которого называли одним из фаворитов на получение "Золотого мяча".

Голы пришли уже во втором тайме. На 61-й минуте Зозуля в своем фирменном стиле выгрыз мяч после длинной передачи и сбросил на Коноплянку. Пошла быстрая комбинация Коноплянка-Зозуля-Степаненко-Эдмар-Зозуля. Дебюши отлетел от Романа, без шансов проиграв силовую борьбу. Льорис, казалось, отразил мяч после удара Зозули с нескольких метров, но тот все же закатился в сетку! Эйфория на Олимпийском и у телеэкранов, и только Михаил Фоменко невозмутимо сидел на лавке.

Франция пошла отыгрываться и имела отличный шанс. Жиру вывел Насри почти один на один с Пятовым, который сумел намертво забрать мяч после удара Самира. У противоположных ворот Зозуля упал в борьбе с Абидалем – нет пенальти. Но последующее падение Романа все же не осталось без внимания Чакыра. Форвард снова выиграл силовую борьбу у Кошельны, вошел в штрафную и упал, пытаясь пробить. Защитник тогда еще Арсенала откровенно толкнул нашего форварда и турецкий рефери указал на точку. Будущий беглый президент Виктор Янукович застрял в кресле, реагируя на назначение пенальти. Тогда он еще не знал, что ждет его через 3 месяца...

К мячу подошел Андрей Ярмоленко, который пощекотал нервы болельщикам. Льорис снова почти отбил, но мяч от перекладины все же пересек линию. 2:0!

На 90-й минуте Роман Безус разогнал контратаку три в один, которую сам же и испортил слишком слабым пасом на Ярмоленко... А уже в компенсированное время рефери показал две красные карточки – сначала с поля досрочно ушел Кошельны, а буквально тут же за ним отправился Кучер. 2:0 – тот вечер остается одним из самых светлых для украинского футбола. Тогда сборная действительно билась и не боялась авторитета Франции, в итоге шокировав именитого соперника. Достаточно увидеть, как Ярмоленко и Коноплянка, которые как раз находились в расцвете сил, бежали в атаки при счете 2:0. "Під час гри ти співав, стрибав, сміявся, плакав" – известная реклама, которая была популярной несколько лет назад, лучше всего характеризирует все эмоции в тот вечер.

Казалось, вот она – мечта. Но через несколько дней "сине-желтые" были безжалостно растоптаны во Франции (3:0), а на Мундиаль в Бразилию поехала именно команда Дидье Дешама. Впрочем, это уже совсем другая история, не повторить которую сегодня могут Андрей Пятов, Евгений Коноплянка и Сергей Сидорчук. Только эти три футболиста имеют шанс выйти на поле Стад де Франс из того состава "сине-желтых", который бил команду Дешама в ноябре 2013 года...

Плей-офф к ЧМ-2014. Первый матч

Украина – Франция – 2:0

Голы: Зозуля, 61, Ярмоленко, 83 (пен)

Удаление: Кучер, 90+5 – Кошельни, 90+1

Украина: Пятов – Федецкий, Хачериди, Кучер, Шевчук – Степаненко, Ротань – Ярмоленко, Эдмар (Безус, 76), Коноплянка (Гусев, 90+2) – Зозуля (Селезнев, 86).

Запасные: Коваль, Худжамов, Ракицкий, Тимощук, Мандзюк, Морозюк, Дедечко, Сидорчук, Девич.

Франция: Льорис – Дебюши, Кошельны, Абидаль, Эвра – Матюиди, Погба – Реми (Сиссоко, 62), Насри (Вальбуэна, 80), Рибери – Жиру (Бензема, 70).

Запасные: Манданда, Ландро, Санья, Клиши, Сахо, Мавуба, Кабай, Гренье, Пайе.

Франція має слабкі місця, або Шпаргалка для Шевченка, як помститися чемпіонам світу за 1:7