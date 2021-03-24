П'ятнадцяте листопада 2013-го. Тоді ще ніхто не підозрював, що через лічені дні в Києві розпочнеться Революція гідності, яка призведе до пролитої крові, сотні смертей, тисяч скалічених життів та кардинальних змін в Україні. Того дня темою №1 був футбол – національна команда України вкотре намагалася пробитися на великий турнір через проклятий для себе плей-офф. Жереб був суворим до підопічних Михайла Фоменка, "подарувавши" у суперники потужну збірну Франції. Дістати квитки на ту гру було ще тим випробуванням, але в підсумку майже 70 тисяч щасливчиків зайняли свої місця на трибунах НСК Олімпійський та підтримали "синьо-жовтих" на повну потужність.

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Ще в першому таймі мільйони українців хапалися за голови після нереалізованих моментів Ярмоленка та Коноплянки. Біля воріт Пятова було не так гостро, а на прохання французів про пенальті Джюнейт Чакир не відреагував. Роман Зозуля, який у той час був основним нападником в команді Михайла Фоменка, успішно нав'язував боротьбу іменитим Лорану Кошельни та Еріку Абідалю. Артем Федецький буквально "з'їв" Франка Рібері, якого називали одним із фаворитів на здобуття "Золотого м'яча".

Голи прийшли вже у другому таймі. На 61-й хвилині Зозуля у своєму фірмовому стилі вигриз м'яч після довгої передачі і скинув на Коноплянку. Пішла швидка комбінація Коноплянка-Зозуля-Степаненко-Едмар-Зозуля. Дебюши відлетів від Романа, без шансів програвши силову боротьбу. Льоріс, здавалося, відбив м'яч після удару Зозулі з кількох метрів, але той все ж закотився у сітку! Ейфорія на Олімпійському та біля телеекранів, і лише Михайло Фоменко незворушно сидів на лаві.

Франція пішла відігруватися і мала відмінний шанс. Жиру вивів Насрі майже віч-на-віч із Пятовим, який зумів намертво забрати м'яч після удару Саміра. Біля протилежних воріт Зозуля впав у боротьбі з Абідалем – немає пенальті. Але наступне падіння Романа все ж не залишилося без уваги Чакира. Форвард знову виграв силову боротьбу в Кошельни, увійшов у штрафний майданчик і впав, намагаючись пробити. Захисник тоді ще Арсенала відверто штовхнув нашого форварда і турецький рефері вказав на позначку. Майбутній президент-втікач Віктор Янукович застряг у кріслі, реагуючи на призначення пенальті. Тоді він ще не знав, що чекає його через 3 місяці...

До м'яча підійшов Андрій Ярмоленко, який полоскотав нерви вболівальникам. Льоріс знову майже відбив, але м'яч від поперечини все ж перетнув лінію. 2:0!

На 90-й хвилині Роман Безус розігнав контратаку три в один, яку сам же і зіпсував надто слабким пасом на Ярмоленка... А вже у компенсований час рефері показав дві червоні картки – спершу з поля достроково пішов Кошельни, а буквально тут же за ним вирушив Кучер. 2:0 – той вечір залишається одним із найсвітліших для українського футболу. Тоді збірна дійсно билася і не боялася авторитету Франції, у підсумку шокувавши іменитого суперника. Достатньо лише побачити, як Ярмоленко та Коноплянка, які якраз перебували у розквіті сил, бігли в атаки за рахунку 2:0. "Під час гри ти співав, стрибав, сміявся, плакав" – відома реклама, яка була популярною кілька років тому, якнайкраще характеризує всі емоції того вечора.

Здавалося, ось вона – мрія. Але через кілька днів "синьо-жовті" були безжально розтоптані у Франції (3:0), а на Мундіаль до Бразилії поїхала саме команда Дідьє Дешама. Втім, це вже зовсім інша історія, не повторити яку сьогодні можуть Андрій Пятов, Євген Коноплянка та Сергій Сидорчук. Лише ці троє футболістів мають шанс вийти на поле Стад де Франс із того складу "синьо-жовтих", який бив команду Дешама в листопаді 2013 року...

Плей-офф до ЧС-2014. Перший матч

Україна – Франція – 2:0

Голи: Зозуля, 61, Ярмоленко, 83 (пен)

Вилучення: Кучер, 90+5 – Кошельни, 90+1

Україна: Пятов – Федецький, Хачеріді, Кучер, Шевчук – Степаненко, Ротань – Ярмоленко, Едмар (Безус, 76), Коноплянка (Гусєв, 90+2) – Зозуля (Селезньов, 86).

Запасні: Коваль, Худжамов, Ракицький, Тимощук, Мандзюк, Морозюк, Дедечко, Сидорчук, Девіч.

Франція: Льоріс – Дебюші, Кошельни, Абідаль, Евра – Матюйді, Погба – Ремі (Сіссоко, 62), Насрі (Вальбуена, 80), Рібері – Жиру (Бензема, 70).

Запасні: Манданда, Ландро, Санья, Кліши, Сахо, Мавуба, Кабай, Греньє, Пайє.

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