"Зло не может оставаться безнаказанным. Преступления России против Украины и каждого украинца – вопиющие. Виновные должны понести наказание. Я – с помощью лучших украинских и американских юристов – подал жалобу в Европейский суд по правам человека о возмещении ущерба.

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Этот иск – одно из первых международных юридических действий против России, цель которой – остановить преступную деятельность российского агрессора, уничтожение украинской экономики и хищение украинских активов. Грабеж украинских экспортных товаров – в частности зерна и стали – уже привел к росту цен на эти товары и увеличению в мире умирающих от голода людей. Это варварство должно быть остановлено, а Россия должна заплатить сполна. Верю в справедливость и борюсь за нее", – цитирует Ахметова официальный сайт инвестиционной группы SCM.

Кроме иска относительно принятия срочных мер и компенсации ущерба в связи с блокадой, мародерством, уничтожением и перенаправлением потоков зерновых и металлов со стороны России и компенсации за грубые нарушения прав собственности Ахметов подал иск о принятии срочных обеспечительных мер, предотвращающих вышеупомянутое.

Учитывая неотложность и серьезность ситуации, олигарх попросил придать делу приоритетный статус. Ахметов также обратился в суд с просьбой применить пилотную процедуру к этому делу, поскольку коренная причина нарушений прав Ахметова – российская агрессия, уничтожение и экспроприация собственности – имеет аналогичные разрушительные последствия для собственников бизнеса по всей Украине.

Точную сумму компенсации, которую президент Шахтера хочет получить от Российской Федерации, определить пока невозможно, ведь война продолжается.

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