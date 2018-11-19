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Зозуля страдает из-за испанских судей – Альбасете возмущается отношением к украинцу

11:42 110 Читати українською
Зозуля страдает из-за испанских судей – Альбасете возмущается отношением к украинцу
Зозуля празднует гол своей команды / фото ФК Альбасете

Хавбек Альбасете Хон Эрисе пожаловался на предвзятое отношение испанских судей к Роману Зозуле после матча против Луго (1:0).

"Мне не нравится говорить об арбитрах. У них очень сложная работа. Я говорил с рефери в перерыве... Зозуля не притворяется, но судьи почему-то не фиксируют на нем фолов. Я горд за Романа.

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Когда Зозуля нарушает правила, то арбитры мгновенно реагируют. Зато фолы на Роману остаются незамеченными", – приводит словка Хона Эрисе El Digital de Albacete.

Отметим, что в Альбасете не первый возмущаются предвзятым отношением испанских судей к украинскому форварду. Ранее похожее мнение о Зрозуле выразил наставник команды Луис Рамис.

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Испания Роман Зозуля Роман Зозуля Альбасете Альбасете
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