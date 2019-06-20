Похоже, что форвард Роман Зозуля покинет Альбасете этим летом.

Роман Зозуля прекратил переговоры с Альбасете относительно нового контракта, передает Radio Marca.

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Эту информацию в эксклюзивном коментарии "Футбол 24" подтвердил и ведущий журналист Альбасете Уго Пинья.

Ранее сообщалось, что Зозуля имеет предложения от Хетафе, Гранады, Мальорки, Вальядолида и киевского Динамо.

Напомним, в сезоне 2018/19 форвард забил 11 голов и отдал 2 ассиста в 37 матчах. Команда Зозули уступила Мальорке в полуфинале плей-офф за выход в элиту испанского футбола.

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