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Зозуля прекратил переговоры с Альбасете относительно нового контракта

18:19 176 Читати українською
Зозуля прекратил переговоры с Альбасете относительно нового контракта
Роман Зозуля / AS

Похоже, что форвард Роман Зозуля покинет Альбасете этим летом.

Роман Зозуля прекратил переговоры с Альбасете относительно нового контракта, передает Radio Marca.

Зозуля получил персональную просьбу от фанатов Альбасете – они устроили команде овацию, несмотря на невыход в Примеру

Эту информацию в эксклюзивном коментарии "Футбол 24" подтвердил и ведущий журналист Альбасете Уго Пинья.

Ранее сообщалось, что Зозуля имеет предложения от Хетафе, Гранады, Мальорки, Вальядолида и киевского Динамо.

Напомним, в сезоне 2018/19 форвард забил 11 голов и отдал 2 ассиста в 37 матчах. Команда Зозули уступила Мальорке в полуфинале плей-офф за выход в элиту испанского футбола.

"Мой пастор и еб**ый проводник": фаны Альбасете прощаются с Зозулей, стадион ему поет, а новый клуб дает большие деньги

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