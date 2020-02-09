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Зозуля попал в стартовый состав Альбасете при новом тренере

13:06 58 Читати українською
Зозуля попал в стартовый состав Альбасете при новом тренере
Роман Зозуля / Marca

Форвард Альбасете Роман Зозуля попал в стартовый состав команды в дебютном поединке для нового тренера Лукаса Алькареса в рамках 27-го тура Сегунды.

Альбасете проведет первый поединок под руководством Лукаса Алькареса в рамках 27-го тура Сегунды. Соперником команды Зозули станет Понферрадина, начало игры в 13:00.

Зозуля официально получил нового тренера – ранее он уже имел опыт работы с украинцами

Зазаначимо, что украинец попал в стартовый состав команды. Добавим, что Альбасете Зозули находится в зоне вылета, имея 28 очков в активе. Понферрадина закрепилась в середине таблицы – 9 место и 35 пунктов.

Состав Альбасете:

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Теги
Испания Роман Зозуля Роман Зозуля Лукас Алькарас Лукас Алькарас Альбасете Альбасете Понферрадина Понферрадина Украинцы за рубежом
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