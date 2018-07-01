Зозуля может перейти в Овьедо

Украинский форвард Альбасете Роман Зозуля может продолжить карьеру в другом клубе испанской Сегунды.

Руководство Овьедо размышляет над подписанием украинского нападающего, сообщает Heraldo.es.

По информации издания переговоров с Романом о переходе еще не было.

Альбасете предложил Зозуле новый контракт

Овьедо интересуется Зозулей, поскольку в расположении команды остался только один нападающий – 35-летний Точе.

В прошлом сезоне Роман стал лучшим бомбардиром Альбасете, забив 9 голов в 30 поединках.