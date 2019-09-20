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Зозуля – оправдан: Альбасете успешно обжаловал желтую карточку украинца

14:04 35 Читати українською
Зозуля – оправдан: Альбасете успешно обжаловал желтую карточку украинца
Роман Зозуля / Фото ФК Альбасете

Руководство Сегунды пересмотрело судейской решение относительно нападающего Альбасете Романа Зозули.

В поединке 6-го тура Сегунды Альбасете на выезде минимально переиграл Уэску (1:0).

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Роман Зозуля получил желтую карточку на 24-й минуте матча. Арбитр встречи объяснил, что показал предупреждение украинцу за 4 предыдущие фолы (на 6-й, 21-й, 23-й и 24-й минутах).

Альбасете решил обжаловать решение рефери, акцентируя внимание, что на двух эпизодах нарушали правила именно против Романа. Сегунда удовлетворила апелляцию, и отменила наказание 29-летнему нападающему.

После 6-ти туров Сегунды Альбасете находится на 8-м месте, имея в активе 9 очков.

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Украинцы за рубежом Роман Зозуля Роман Зозуля Испания Сегунда Альбасете Альбасете
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